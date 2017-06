¿Se comería este pudín con forma de excremento?

Sin embargo, la dueña de la tienda, Mee Nguen se ha dado cuenta que sus pudines no han funcionado con todo el mundo, especialmente con los niños, como se ve en un video, cuando un menor no quiere probar el postre. Mee- Nguen dijo que los clientes van a su pastelería a probar el famoso pudín y a tomar fotos a la gente cuando lo están comiendo, imágenes que se han vuelto viral en la red. Aunque los pudines de popo no se ven muy agradables están hechos de leche de coco y jarabe de fruta. Video: Ruptly