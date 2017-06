Al grito “justice” cientos de manifestantes protestan a las puertas del parlamento inglés WE WANT ANSWERS quieren saber qué ocurrió para que esta torre ardiese con tanta intensidad durante horas. Ponen en duda la actuación del gobierno de May “no nos ha hecho caso. El gobierno tiene que hacer más. No nos representan”. Hasta el punto que la primera ministra pide disculpas por la gestión y pone en marcha nuevas viviendas para los afectados. Video: Reuters.