Autor del atentado en mezquita en Londres se burla y lanza un beso al momento de ser detenido

Los servicios de seguridad del Reino Unido no tenían fichado al autor del nuevo atentado cometido hoy en Londres, al lado de una mezquita, donde una persona murió y diez resultaron heridas, afirmó hoy un representante del Gobierno. “Lo que puedo decir sobre este caso, es que este individuo, por lo que sabemos hasta el momento, no era conocido para nosotros”, declaró el secretario de Estado de Seguridad, Ben Wallace, a la emisora británica BBC Radio 4. El secretario de Estado sí admitió, no obstante, que los servicios de seguridad nacionales sí “tienen constancia de un aumento de la ultraderecha” en el país. En este acto terrorista, un varón de 48 años, que actuó solo, según la Policía Metropolitana, atropelló con un vehículo en la madrugada del lunes a un grupo de fieles musulmanes que acababan de terminar sus oraciones de la noche y abandonaban un templo del norte de la capital. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, apuntó que lo ocurrido en el barrio de Finsbury Park, en el norte de la capital, “es un recordatorio de que el terrorismo, los extremismos y el odio adoptan muchas formas”, e incidió en la “determinación” del Gobierno en “erradicarlos, sin importar quién sea el responsable”. Mientras que el alcalde de la ciudad, el laborista y musulmán Sadiq Khan, prometió que habrá más presencia policial en las inmediaciones de las mezquitas, mientras que la comisaria jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, tildó lo ocurrido de “claramente, un ataque contra los musulmanes”.