Encuentran a pareja de hombres teniendo sexo en un centro comercial

El hombre descubrió a un joven y a un hombre de la tercera edad, aparentemente, en el cubículo para discapacitados del baño y en cuanto salieron, luego de minutos afuera del lugar les grita “El centro comercial me lo tienen que respetar ustedes. El centro comercial no es un prostíbulo: para eso hay moteles ¡No sean descarados! Vayánse antes de que los coja a pata”. Los hombres que salen y se cubren los rostros, tienen la entrada vetada al centro comercial, según les indicó el jefe de seguridad. Aun no se sabe con exactitud qué centro comercial fue ni en qué parte del país ocurrió. El video cuenta con mas de 40 mil visualizaciones en Facebook.Video: Facebook Verguerete.com Fanaticos