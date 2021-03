Por segunda temporada consecutiva, Amazon Prime Video transmitirá 21 partidos de los Yanquis a sus miembros en el mercado de Nueva York, comenzando el 18 de abril con un juego contra Tampa Bay.

Los partidos son producidos por la cadena YES Network de los Yanquis y podrán verse a través de WPIX. YES dijo el martes que estarán disponibles sin costo adicional para los clientes de Prime en el estado de los Yanquis, Nueva York, además de Connecticut, el noreste de Pensilvania y el norte y centro de Nueva Jersey.

Las transmisiones incluirán algún tipo de programa previo antes de 15 juegos y streams para Android, dispositivos iOS y Fire TV con estadísticas de los partidos.

Los propietarios de las Grandes Ligas votaron en noviembre de 2019 por que los derechos de streaming digital dentro del mercado de transmisión de un equipo volvieran a cada club del Baseball Advanced Media a partir de la temporada de 2020.

Los Yanquis readquirieron el control de YES en agosto de 2019, uniéndose a Amazon y el Sinclair Broadcast Group para comprar un 80% de la participación de The Walt Disney Co. en un acuerdo que valuó a YES en 3.470 millones de dólares. Disney tuvo que vender la cadena de deportes regionales de 21st Century Fox como parte de su adquisición de los bienes de entretenimiento de Fox.

Yankees Global Enterprises posee un 26% de la participación de YES, mientras que Sinclair es dueña de un 20% y Amazon de un 15% con el derecho a adquirir más. El resto se divide entre RedBird Capital, The Blackstone Group y Mubadala Capital.

