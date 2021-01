Juegos Olímpicos de Tokio serían cancelados

Los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser cancelados, según información del diario británico The Times, que asegura que ya hay un consenso dentro del gobierno japonés.

También señala que tratarían de asegurar los juegos para la capital nipona para el próximo año disponible, es decir para el 2032.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

— The Times (@thetimes) January 21, 2021