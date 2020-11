Una asignación de patadas voladoras a goles

Para esta edición especial de Metro, el editor invitado Bad Bunny propuso abordar un tema que es de deporte y de espectáculo: la lucha libre. Pero deja que vean lo que pasó, porque de repente las patadas voladoras se volvieron goles.

“Dale, sí, vamo’ a poner la lucha libre, sí. Acho, me quedé dormido y no pude ver a Savio Vega cuando salió con el Undertaker en Survivor Series”, suspira Benito Antonio Martínez Ocasio, su rostro convertido en un emoji de tristeza y desolación.

Bendito, Benito, ¡no se diga más! Llamemos al ‘Boricua Mayor’ si qué diache, casi toa’s las semanas lo llamamos. Además, ¿se convertirá Savio en el próximo boricua en entrar al Salón de la Fama de la WWE?

“Pues yo ahí no sé, sería un honor. Oye, Bad Bunny y pa’ que sepas, me dice El Profe, que es del barrio tuyo allá, de Almirante Sur, que tú te portaste muy bien para después del huracán María, y por eso el Tío Savio te bendice. Gracias por lo que haces por la gente, en especial, esas cosas buenas que nadie se entera”, dijo de entrada el señor Vega, cuando se enteró que éramos emisarios de los gozosos dictámenes editoriales del muchacho que don Benito y doña Lysaurie criaron comiendo batata y ñame viendo la IWA los wikenes.

Savio Vega

Juan Rivera, nombre de pila del luchador, estuvo en el evento de Pague Por Ver llamado Survivor Series, donde participó en la ceremonia de despedida del archi-famoso luchador The Undertaker, titulada The Last Farewell. Allí compartió con muchos camaradas del ensogado estadounidense, entre ellos Ric Flair, quien sale en el video de ‘Chambea’ de Benito. Savio reiteró que si lo llamasen para ir al Salón de la Fama de la WWE, intentaría abogar por que incluyeran al padre de Miguelito Pérez, don José Miguel Pérez, Sr., quien hizo historia junto al italo-argentino Antonino Rocca como la primera pareja de sangre latinoamericana en conquistar un título en pareja en el pancracio internacional.

Su nombre suena bastante, así que no se sorprenda si en algunos de los próximos eventos su nombre es mencionado para entrar al Salón de la Fama. La conversación con Savio duró un rato largo y la pueden ver en ElCalce.com. Pero fue el martes. Predecíamos que se escribiría un artículo épico, de esos reportajes luchísticos que se merece un fanático como Bad Bunny. Entonces… el miércoles… se murió Maradona.

Repasemos quien fue Diego Armando Maradona. Cautivó a multitudes con su zurda antológica y alcanzó su cumbre cuando descolló en la Copa del Mundo de 1986 que ganó Argentina. Maradona, entre los mejores futbolistas de la historia, murió a los 60 años de edad de un paro cardíaco en su vivienda, en un barrio cerrado en las afueras de Buenos Aires, a la cual se había trasladado para continuar con la rehabilitación, tras someterse a una operación de edema cerebral a principios de noviembre.

“Hoy es un mal día, un día muy triste para todos los argentinos”, expresó el miércoles el presidente argentino Alberto Fernández.

Sus dos goles más famosos en cuartos de final de ese Mundial en México, ambos ante Inglaterra: el primero con la mano en lo que pasó al recuerdo como “La mano de Dios” y el segundo tras una corrida en la que se desprendió de más de medio equipo rival, haciendo malabares con la pelota.

En el 2000, la FIFA consideró que ese gol fue el mejor de la historia en todos los mundiales. Maradona fue elegido el mejor futbolista del siglo XX junto al brasileño Pelé.

El “10” que llevaba su camiseta se convirtió en sinónimo de calidad en el fútbol, el mismo número que antes usó Pelé y después Lionel Messi. Nacido el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un barrio humilde del conurbano bonaerense, Maradona fue el quinto de ocho hijos y sus mejores recuerdos alumbran con una mismísima pelota.

“La primera pelota de fútbol que tuve fue el mejor regalo que nunca nadie me haya hecho en la vida”, destacó Maradona en varias ocasiones.

Sí, Maradona se fue, y desde El Calce hasta la casa de Bad Bunny hay luto deportivo. Así es, porque el mismo señor editor Bunny sabe lo que esto significa, pues palpó de primera mano lo que es el fútbol para Argentina cuando abarrotó en varias ocasiones el Luna Park de Buenos Aires.

Bad Bunny y toda persona con conciencia que haya visitado Argetnina sabe lo que precisamente significa Diego Armando Maradona para ese país y para ese sagrado deporte conocido como el fútbol. Un genio. Un rebelde. A Benito le queda todavía mucha vida por delante, pero Savio Vega cree que, en el mundo musical, Bad Bunny pudiese ser mencionado entre los grandes, como Diego es mencionado entre los grandes, si finalmente engancháse los guantes.

“Maradona… ese tipo era un caballo. Una cosa mundial”, fue la primera super side-kick que nos zumbó Savio Vega cuando lo llamamos de nuevo para preguntarle por Maradona.

“El fútbol tiene a Maradona. El básquet tiene a Michael Jordan. La lucha libre tiene al Undertaker. La pregunta es… ¿Bad Bunny está listo para ser el equivalente a eso en la música? Yo voy a él”, puntualizó el luchador.

Ahí lo tienen. De la grandeza exaltada de Maradona, de la que exaltarán algún día de Savio y de la que Benito quizás ya comenzó a labrar rumbo a alguna exaltación que todavía desconocemos. Épico y pico, che conejo.