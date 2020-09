Donald Trump también celebra el legado de Roberto Clemente

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para unirse a los miles de puertorriqueños para para unirse a la celebración del Día de Roberto Clemente en la que miles de puertorriqueños y seguidores del deporte piden que se retire el número 21 del legendario pelotero.

"Hoy nos unimos a los millones de fanáticos de la pelota y puertorriqueños para celebrar la vida de Roberto Clemente y sus inmensas aportaciones a la pelota y a la equidad. Él fue uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Roberto tenía todo", lee el mensaje publicado por el presidente en su cuenta de Twitter.

Today we join millions of baseball fans and Puerto Ricans in celebrating Roberto Clemente’s life and his immense contributions to baseball and equality. He was one of my all-time favorite players – Roberto had everything! #ClementeDay #Retire21 pic.twitter.com/2Hd0ePPUM9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2020