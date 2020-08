Yadier Molina celebra 2,000 partidos en Grandes Ligas

El pelotero puertorriqueño Yadier Molina llegó hoy a los 2,000 partidos jugados en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). El receptor de 38 alcanzó hoy dicha marca en su carrera, la cual comenzó y continúa con el mismo equipo: los Cardenales de San Luis.

Molina jugó su primer partido en la MLB en el 2004, con tan solo 21 años, llevándose la victoria frente a los Piratas de Pittsburgh. Hoy domingo llegó a los 2,000 juegos jugados con su equipo tras enfrentarse a los Indios de Cleveland.

El equipo resaltó la hazaña del estelar boricua con un mensaje a través de sus redes sociales oficiales. “2,000 MLB games. Every. Single. One. with the St. Louis Cardinals” (2,000 juegos en Grandes Ligas. Cada. Uno. De. Ellos. con los Cardenales de San Luis).

