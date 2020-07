Xavi da positivo a coronavirus

DOHA, Qatar — El exmediocampista del Barcelona y la selección española Xavi Hernández ha dado positivo en una prueba de COVID-19.

Xavi, de 40 años, actualmente entrenador del club qatarí Al-Sadd, dijo el sábado que le dieron el test de acuerdo con el protocolo de la liga local y el más reciente reveló que había contraído la enfermedad.

"Afortunadamente me siento bien, pero estaré aislado hasta que me den la autorización. Cuando los servicios de salud lo permitan estaré muy ansioso por regresar a mi rutina diaria y al trabajo", dijo en Instagram.

Al-Sadd anunció en su página web que Xavi no estará presente en el partido contra Al-Khor en las próximas horas.

Es el primer partido de Al-Sadd, que marcha tercero, desde la suspensión de la liga en marzo debido a la pandemia. El campeonato se reanudó el viernes.

Qatar ha registrado 109.036 casos con 164 decesos debido al virus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

