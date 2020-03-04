Barbie crea muñeca inspirada en nadadora paralímpica

Como parte de una nueva colección de la empresa Barbie dedicada a deportistas en el marco del día internacional de la mujer, se realizó una muñeca dedicada a la atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.

La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita y la muñeca es idéntica a ella.

Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores. Su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso.