Un entrenador de béisbol y su familia víctimas del accidente aéreo que mató a Kobe Bryant

Un entrenador de béisbol de la Universidad Orange Coast , John Altobelli, fue una de las víctimas del accidente de helicóptero que también mató a la leyenda de los Lakers Kobe Bryant y su hija Gianna, dijo a CNN el hermano de Altobelli, Tony Altobelli.

La hija de Altobelli, Alyssa, y su esposa Keri también estaban a bordo del helicóptero.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo a los periodistas que nueve personas estaban a bordo del avión, el piloto más ocho personas. Ninguno sobrevivio.

El helicóptero cayó en las colinas de Calabasas y luego se produjo un incendio.

"Era algo que John hacía habitualmente, volar con Kobe para asistir a los juegos con su hija", dijo el asistentre del entrenador Ron La Ruffa a CNN.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.

Read our full statement at https://t.co/ttTGWOZKnm pic.twitter.com/ch8ilLHHl4

— Orange Coast College (@orangecoast) January 26, 2020