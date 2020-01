Muere en accidente la leyenda del baloncesto Kobe Bryant

El jugador de baloncesto Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, según confirmó inicialmente TMZ y luego otros medios estadounidenses como CNN y ESPN.

La leyenda del baloncesto se transportaba junto a cuatro personas más cuando el helicóptero cayó en una montaña, no hay reportes de sobrevivientes. El accidente sucedió cerca de las 10 de la mañana, hora de California.

El reportero de ESPN, Adrian Wojnarowski, también confirmó la noticia del lamentable deceso.

Bryant nació el 23 de agosto del 1978 y disputó 20 temporadas en la NBA, todas en Los Angeles Lakers. Era padre de cuatro.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

La policía de Los Ángeles publicó imágenes del accidente mientras los bomberos extinguían las llamas.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

En su última comunicación en redes sociales, el jugador de la NBA felicitó a Lebron James por superarlo como tercer anotador en la historia.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020