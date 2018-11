J.J. Barea encesta importantes 20 puntos en victoria de Mavs sobre Celtics

El puertorriqueño J.J. Barea anotó 20 puntos incluido un triple crucial con el que su equipo se adueñó de las acciones en el último cuarto y los Mavericks de Dallas ganaron el sábado 113-104 a los Celtics de Boston, en su sexto triunfo consecutivo de locales.

Por su parte, Harrison Barnes consiguió 20 unidades y el novato adolescente Luka Doncic sumó 15 puntos y consiguió ocho asistencias, igual que José Juan Barea, como armador titular debido a una lesión en la muñeca de Dennis Smith Jr. Los Mavericks (9-9) regresaron a su promedio de .500 por sumar siete victorias en nueve partidos.

Es la ocasión más reciente que Dallas tiene marca de al menos .500 desde finales de la campaña 2015-2016, y es la primera vez que logra una racha de seis triunfos en casa en casi dos temporadas.

Jayson Tatum anotó 21 puntos y Kyrie Irving y Marcus Smart 19 cada uno para los Celtics, que sufrieron una derrota seguida de una victoria por tercera ocasión esta campaña después de su triunfo de anoche en Atlanta.

