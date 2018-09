Beverly Ramos conquista el Maratón del Bronx

Beverly Ramos se mostró muy feliz cuando cruzó la línea final como la vencedora del Maratón New Balance Bronx 10 Mile, en Nueva York.

La puertorriqueña finalizó con marcador de 55 minutos y 15 segundos.

De acuerdo con el portal New York Road Runners, a la mitad del evento (cinco millas) Ramos estaba en segundo lugar con tiempo de 28 minutos. Posteriormente, la boricua aceleró y terminó pasándole a la etiopí Belaynesh Fikadu.

Fikadu terminó segundo lugar con 55 minutos y 27 segundos y el tercer lugar fue para la local, la estadounidense Roberta Groner con 56 minutos y un segundo.

Ramos compitió contra más de 5,000 mujeres en el Maratón del Bronx.

A dos meses de haber pasado el huracán María por la isla el año pasado, en noviembre la maratonista dio todo por su isla en el maratón de Nueva York y consiguió llegar entre las mejores 30.

La puertorriqueña, natural de Trujillo Alto, acabó número 26 con una marca de 2:46:45.

Durante su participación, Ramos llevó en la cabeza una banda elástica con la bandera de Puerto Rico como símbolo de que recuerda a su país en sus carreras.

Taking first place at the #NBBronx10M for the women is @Beverly_Ramos! pic.twitter.com/YWFZ29Jmxf

— New York Road Runners (@nyrr) September 30, 2018