US Open multa a Serena Williams con $17,000

Serena Williams fue multada con un total de 17,000 dólares por tres infracciones al código de conducta durante la final del Abierto de Estados Unidos.

El torneo anunció el domingo que Williams fue sancionada con una multa de 10,000 dólares por “abuso verbal” hacia el juez de silla Carlos Ramos, 4,000 dólares por una advertencia de recibir orientación de su entrenador y 3,000 dólares por romper su raqueta.

El dinero le será descontado de su premio de 1.85 millones de dólares como subcampeona. Williams perdió ayer ante Naomi Osaka en la final del US Open.

Serena Williams fought back after being penalized at the U.S. Open Final. Would a male tennis player be treated the same way? pic.twitter.com/qURaAnsJsw — AJ+ (@ajplus) September 9, 2018

Según el artículo III, sección P, el "abuso verbal” es definido como “una declaración hacia un juez, rival, auspiciador, espectador u otra persona que insinúe deshonestidad o que sea despectivo, insulte o desmedido”. El apartado indica que un jugador puede ser multado hasta 20,000 dólares por cada infracción.

Se consignan varias categorías distintas sobre recibir direcciones del entrenador (“comunicación de diversas formas, audible o visible, entre un jugador y entrenador, que puede ser considerado como recibir dirección”) y por destruir las raquetas u otros artículos del equipamiento.

Williams fue sancionada con la pérdida de un punto y luego un juego por el juez de silla Carlos Ramos en la final.

Williams recibió la multa por abuso verbal por decirle “ladrón” a Ramos.

Serena Williams: "There's a lot of men out here that have said a lot of things and because they're a man, that doesn't happen to them." (via ESPN) pic.twitter.com/9MqhnAja20 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) September 8, 2018