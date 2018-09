Amanda Serrano entra en la historia: única mujer campeona en seis divisiones

Amanda Serrano venció ayer por decisión unánime a la argentina Yamila Reynoso para celebrar por doble, pues con este campeonato en las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) la puertorriqueña entró a la historia como la única boxeadora en ganar títulos mundiales en seis diferentes categorías de peso.

El combate se celebró en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La boricua, radicada en Brooklyn, entró al exclusivo grupo de boxeadores junto a dos nombres muy conocidos: Óscar de la Hoya (seis títulos) y Manny Pacquiao (ocho títulos).

"Mis respetos y admiración para Yamila, que vino a darlo todo y me obligó a usar todas mis herramientas para asegurar la victoria. Se trabajó fuerte y aquí están los resultados. Mi oponente entró al ring bastante pesada, te diría que como en 160 libras ya que ella acostumbra pelear entre las 147 y 154 libras, y puso su presión, pero yo tuve que boxearle en varios momentos de la pelea para seguir administrando mi ataque para asegurar más asaltos a mi favor", analizó la puertorriqueña.

Serrano ha ganado títulos mundiales en las 118, 122, 126, 130, 135 y 140 libras. "La pelea fue una muy buena experiencia porque tuve que trabajar al máximo y ahora lo que resta es seguir entrenando fuerte para seguir cosechando logros", sostuvo.

Thanks 2 my Team, My Fans, My Sponsors, My promotor @loudibella, @WorldBoxingOrg, @barclayscenter,@StephenEspinoza & @ShowtimeBoxing. My Girl @Claressashields love ya champ!

I DID IT!

I’m a 6 div World Champ 😲.

Now it’s back 2 the gym 2morrow MMA fight next month 🤷🏻‍♀️😝 pic.twitter.com/DcvyafexqY

— Amanda Serrano (@Serranosisters) September 9, 2018