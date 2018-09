Gigi Fernández cuestiona nacionalidad de tenista y cibernautas piden que “lo supere”

La extenista Gigi Fernández cuestionó la nacionalidad de Naomi Osaka, quien ganó ayer contra Serena Williams.

La puertorriqueña, quien ganó una medalla de oro en las Olimpiadas representando a Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter una felicitación a Osaka y preguntó de dónde ella es.

“Congrats to Naomi Osaka. Born in Japan, raised in New York. lives and trains in Florida. Is she American? Or Japanese?”, escribió Fernández en su Twitter tras el triunfo de Osaka frente a Williams.

Congrats to Naomi Osaka. Born in Japan, raised in New York. lives and trains in Florida. Is she American? Or Japanese? — Gigi Fernandez (@gigifernandez) 8 de septiembre de 2018

Su expresión generó una ola de reacciones en las redes.

La bully es ella! Por mordía! Que tome terapias y lo supere. — Rubie Mariela Horton (@RubieMariela) 9 de septiembre de 2018

Si compite por y defiende como su patria a Japón es japonesa. Si por conveniencias personales compite por Estados Unidos sería como tú. — Carlos Fortuno Cande (@CarlosFortunoCa) 9 de septiembre de 2018

#NaomiOsaka es de padre haitiano, madre japonesa. Nació y vive en #EEUU. Pudo haber representado a EEUU, pero el equipo la rechazó y optó por conseguir la oportunidad de jugar en el US Open representando a #Japón La tiraera de Gigi es solo mala leche. 🤷🏽‍♀️ — Edda López (@EddaLopez) 9 de septiembre de 2018

🙄 Ay Gigi yaaaaaa…… — Teresita Santiago (@teredesi) 9 de septiembre de 2018

En el pasado, los cibernautas la emprendieron contra Fernández por haber criticado la elección de Jaime Espinal como abanderado boricua, al señalar que es de ascendencia dominicana.

Además, fue cuestionada en redes por Monica Puig fuera considerada la primera boricua en ganar una medalla de oro, ya que Fernández recordó que obtuvo una, pero la misma fue en representación de Estados Unidos.