Carla Cortijo anuncia su retiro

La baloncelista puertorriqueña Carla Cortijo anunció su retiro a través de una entrevista que fue publicada por Noticias 24/7 (WIPR).

"Jamás vi este día llegar. Tarde o temprano llega el momento. Y la verdad, no puedo quejarme pq he disfrutado de este deporte todo lo que ha estado a mi alcance!

Ahora que cierro mi ciclo como baloncelista, me gustaría agradecer a todos los entrenadores que tuve desde mis comienzos" (sic.), escribió la atleta en su cuenta de Facebook junto al mencionado video.

Cortijo añadió que: " Gracias a todos y a cada una de mis compañeras con los que tuve la suerte de compartir el mismo uniforme; al lado de ellas he vivido momentos únicos e inolvidables. Los dirigentes y sus cuerpos técnicos por tantas incanzables horas de apoyo, a PR por el inmenso amor que me demostró durante todos los torneos y juegos que tuve, y lo más importante, gracias a Dios por guiarme en estos 22 años de baloncesto. Dicen que tu vida comienza cuando te retiras del baloncesto, y ahora no puedo esperar a comenzar y a disfrutar mis otras pasiones".

Carla fue parte de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), jugó en la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés) con el equipo de Texas y en la Women's National Basketball Association (WNBA) con el quinteto de Atlanta.

Mira el video

El exbaloncelista y dirigente de la selección masculina de Puerto Rico, Eddie Casiano, le deseó a Cortijo buenos deseos y éxitos tras su retiro de la cancha.