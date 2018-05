¿A qué hora son los juegos de la final de la NBA?

Los partidos de las Finales de la NBA 2018 entre los Golden State Warriors con el dúo Stephen Curry-Kevin Durant, campeones vigentes de la NBA, frente a los Cleveland Cavaliers de LeBron James, serán transmitidos por ESPN Deportes, a partir del jueves 31 de mayo. La acción en vivo comienza a las 8:30 p.m. con una previa de NBA Esta Noche, seguido con la transmisión en vivo del primer juego a las 9:00 p.m. ET / 6 PT. Todos los partidos estarán disponibles vía streaming en el ESPN App y a través de ESPN Deportes Radio.

Finales de la NBA horario (hora del este):

Álvaro Martín (narración) y coach puertorriqueño Carlos Morales (análisis) – en su 19ª temporada como equipo – encabezarán el grupo de comentaristas desde Quicken Loans Arena y Oracle Arena, con Sebastián Martínez-Christensen reportando desde la cancha de juego. Ernesto Jerez y Fabricio Oberto, exjugador de la NBA, conducirán NBA Esta Noche previo a cada juego en vivo desde los estudios de ESPN en Los Ángeles. Antonio Valle and Fernando Tirado reportarán para SportsCenter desde el estadio, y Alfredo Lomelí estará siguiendo toda la acción para las plataformas sociales de ESPN.

