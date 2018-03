Gigi Fernández: "puse el nombre de Puerto Rico bien en alto"

La extenista Gigi Fernández volvió a recalcar que es la primera puertorriqueña en ganar medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y que Mónica Puig es la segunda.

"Ella es la segunda [puertorriqueña] en ganar medalla de oro y es la primera en ganar medalla de oro por Puerto Rico", dijo Fernández en entrevista con "Lo sé todo" (Wapa TV).

Esta indicó, además, que no lee los comentarios de las personas en redes sociales.

"Yo no leo lo que la gente dice. Cuando Mónica jugó en las Olimpiadas, que se formó el rollo aquel, estaba leyendo las redes y eso fue la peor semana de mi vida. Nunca me habían insultado tanto en mi vida".

Asimismo, aseguró que espera que el pueblo boricua no olvide su hazaña. "Me gustaría que la gente no olvidara que yo gané dos medallas olímpicas. Que también representé a Puerto Rico y puse el nombre de Puerto Rico bien en alto", añadió.

