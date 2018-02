LeBron: Rumores sobre Warriors son “una tontería”

Ahora y por siempre.

James criticó duramente una noticia que decía que contemplaría sumarse a los Warriors si los campeones de la NBA pudiesen restructurar su plantilla para recibirlo. Citando fuentes anónimas de la liga, ESPN reportó el jueves que James se reuniría con los Warriors durante el verano si el equipo conseguía el suficiente dinero en el tope salarial para ficharlo, dando por sentado que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga rescindirá su contrato con Cleveland para convertirse en agente libre.

“Es una tontería, ni siquiera es una historia”, dijo James el viernes después de una práctica de los Cavaliers. “Creo que es una falta de respeto a lo que estoy tratando de lograr aquí. Es una falta de respeto a mis compañeros y a los entrenadores aquí. Mi única prioridad ahora mismo es tratar de ver cómo nos convertimos en un equipo que pueda ganar un campeonato en los próximos meses. Ha habido demasiadas historias sobre mí en los últimos meses, en los últimos días, sobre a dónde voy a ir y en qué estoy pensando”.

“Estoy aquí, estoy aquí mismo, estoy aquí ahora y este es mi presente”, afirmó.

James dijo que lo primero que vio en su teléfono cuando despertó el jueves fue una alerta y mensajes sobre el reportaje, “y en realidad lo primero que hice fue reírme”.

Sin embargo, el estelar alero indicó que pronto se molestó, consciente del tipo de daño que puede ocasionar una historia así. Lo que más lo enfureció es que sus compañeros empezarían a dudar sobre su compromiso para ayudar a los Cavaliers a disputar su cuarta final consecutiva.

“Si no escuchan algo que yo dije, entonces no es cierto”, dijo. “Me importa un pepino si son allegados, no me importa si son mis hijos, mi esposa o quien sea. Si no lo digo yo, no es cierto”.

Cleveland ha disputado las tres últimas finales de la NBA contra los Warriors, y Golden State ganó dos de esas series.