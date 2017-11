Hope Solo acusa a expresidente de la Fifa de abuso sexual

Hope Solo, la exportera de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos, denunció ayer que Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, abusó sexualmente de ella durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de 2013.

En una entrevista publicada el viernes por el diario portugués Expresso, Solo aseguró que Blatter le tocó el trasero poco antes que los dos aparecieran en el escenario de la gala anual de premios del fútbol.

Hope Solo en acción/Suministrada

Una representante de Solo confirmó el viernes a The Associated Press que lo publicado por Expresso es correcto y que la exarquera de la selección no dará más declaraciones al respecto.

Según lo relatado por Solo, el incidente se produjo justo antes de entregarle a Abby Wambach, su compañera de selección, el trofeo de la Jugadora del Año.

Blatter no pudo ser consultado de inmediato por AP, pero el defenestrado dirigente dijo al diario británico The Guardian que se trata de una “acusación ridícula”.

En su carrera con la selección, Solo disputó 202 partidos, conquistando la Copa Mundial de 2015 y dos medallas olímpicas de oro. Se retiró de la selección tras los Juegos Olímpicos del año pasado en Brasil, en lo que las estadounidenses cayeron ante Suecia en los cuartos de final.