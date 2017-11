¡Grande Paquito! Lindor ganó el Bate de Plata

¡El banquete deportivo continúa! El nuestro, Francisco “Paquito” Lindor, ganó el Bate de Plata en la Liga Americana. El cagüeño se convirtió en el cuarto campo corto del patio que logra conquistar dichos honres.

Congrats to Indians SS Francisco Lindor, who has won his first Silver Slugger Award after hitting 33 home runs in 2017. Photos: Chuck Crow, PD, and AP. #Indians pic.twitter.com/8Jt8hmmlmW

