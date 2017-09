Paulinho anota primer gol y el Barcelona remonta al Getafe

Paulinho salió de la banca y anotó a seis minutos del final el gol que coronó una remontada y rescató un triunfo por 2-1 del Barcelona el sábado en la cancha del Getafe, con el que el club catalán mantuvo el paso perfecto en cuatro fechas de la liga española.

A esperas de lo que haga el domingo la Real Sociedad, hasta la fecha el único equipo que también ha ganado todos sus partidos, el Barsa sigue líder del campeonato con 12 puntos de 12 posibles. El conjunto vasco recibe al campeón Real Madrid.

La empresa se puso cuesta arriba pronto para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, pues el recién ascendido Getafe tomó ventaja con el gol de volea del japonés Gaku Shibasaki a los 39 minutos, y logró mantener a raya a Lionel Messi, máximo cañonero del campeonato con cinco dianas.

El Barsa, sin embargo, logró empatar gracias al también relevo Denis Suárez a los 62, aunque entremedio perdió por lesión muscular al francés Ousmane Dembélé, una baja que complicará las próximas alineaciones de Valverde.

Pero el técnico sin duda acertó con los cambios, pues Paulinho entró en escena a los 77 y acabó desnivelando la balanza poco después, a los 84, asistido por Messi.

“Mis característica son aparecer en el área como hombre de atrás. Tomamos un gol, pero jugamos con paciencia y tranquilidad”, explicó Paulinho. “Me voy muy feliz por marcar el gol de la victoria y remontar el marcador. Fue un partido muy difícil y debemos felicitarnos”.

En partido anterior de la jornada, Valencia y Levante saldaron un empate 1-1 en el derbi valenciano.

El brasileño Rodrigo abrió la cuenta por el Valencia a los 31 minutos, y Enis Bardhi sentenció el empate cuatro minutos antes del entretiempo.

El empate dejó al Levante en el quinto puesto y al Valencia sexto, ambos con seis puntos, a la espera de que se dispute el resto de la fecha.

El Getafe marcha undécimo con cuatro puntos.

La jornada sigue a continuación con el cotejo Betis-Deportivo La Coruña y el estreno del Wanda Metropolitano, nuevo estadio del Atlético de Madrid, que recibe al Málaga.

El Barsa no arrancó con fiereza en Getafe y los locales pronto dieron muestras de su peligrosidad con un centro de Sibasaki que desvió Gerard Piqué y al que no llegó en el segundo poste Jorge Molina.

Ousmane Dembélé has a hamstring injury in his left leg, more tests are needed to find out the extent of the injury #FCBlive pic.twitter.com/tekYrp6AHQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2017