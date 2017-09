Jeter y Sherman se reúnen sobre venta de Marlins

Derek Jeter y Bruce Sherman estarán en reuniones el martes y miércoles en el Marlins Park para gestionar la transición en la inminente adquisición de los Marlins de Miami, dijo una persona con conocimiento de las discusiones.

La persona confirmó las reuniones a The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque las partes involucradas no han comentado al respecto.

La persona dijo que el presidente de los Marlins, David Samson, no está involucrado en las reuniones. Samson ha estado con los Marlins desde 2002, y no se espera que continúe en el cargo una vez se complete la transacción.

Las reuniones involucran a los jefes de departamentos, desde la parte deportiva hasta mercadeo y ventas.

Un grupo de inversionistas encabezado por Sherman entregó el mes pasado a Grandes Ligas un pacto firmado para adquirir a los Marlins por 1,200 millones de dólares. Sherman será el accionista mayoritario y Jeter, una ex estrella de los Yanquis de Nueva York, sería un socio a cargo del negocio y las operaciones deportivas.

Los dueños de los equipos de Grandes Ligas decidirán este mes si aprueban el acuerdo. Al menos el 75% de los equipos tienen que dar su visto bueno.

Jeffrey Loria es dueño de los Marlins desde 2002.