Nadal ahuyenta los nervios y saca su mejor versión

Después de una primera semana en la que pasó apuros con sus nervios, Rafael Nadal sacó a relucir su mejor versión en el Abierto de Estados Unidos.

Con mucha más facilidad de lo anticipado, el número uno del mundo se instaló el lunes en los cuartos de final del US Open por primera vez en cuatro años al despachar 6-2, 6-4, 6-1 al ucraniano Alexandr Dolgopolov en tan solo 1 hora y 41 minutos de una tarde soleada en el estadio Arthur Ashe.

Fue por lejos el despliegue más convincente del astro español, quien quedó más cerca de una cita de semifinales con su némesis Roger Federer.

“He jugado un partido muy completo, con pocos errores”, destacó Nadal. “No he pasado revista a las estadísticas, así que ignoro cuántos errores no forzados he cometido, pero mi sensación es que fueron muy pocos”, destacó Nadal.

El recuento del duelo consignó que Nadal solo cometió 11 errores no forzados contra los 39 del ucraniano.

A diferencia de sus dos partidos previos, en los que cedió el primer set ante el japonés Taro Daniel (segunda ronda) y el argentino Leonardo Mayer (tercera), Nadal evitó los sobresaltos, poniendo marcha directa a la victoria con un quiebre en el cuarto game de la manga inicial.

“Los primeros partidos han costado un poquito, pero los he ganado con una muy buena actitud mental, de lucha. El otro día, yo creo los últimos tres sets (contra Mayer) fueron positivos y hoy he continuado con una tónica positiva”, indicó Nadal.

“He dominado los tiempos dentro del punto, sin los nervios o la falta de tranquilidad de los primeros días. Estaba golpeando pelotas demasiado adelante, demasiado tarde. Me costaba cambiar de direcciones, cosa que hoy no ha pasado”, analizó el máximo preclasificado. “Eso no se vio hoy. He cortado la pelota cuando la he tenido que cortar, la he levantado cuando la tenía que levantar y he atacado cuando he tenido que atacar”.

Nadal no le dio tregua alguna a un adversario ante el cual había perdido en dos de los tres previos enfrentamientos, quebrando el saque de Dolgopolov en seis oportunidades, además de contabilizar un 82 por ciento de efectividad en los puntos con el primer saque y sin ceder su servicio.

“He jugado muy mal”, dijo Dolgopolov. “Él no tuvo que hacer un gran esfuerzo… yo cavé mi propia fosa”.

Nadal no asomaba entre los ocho mejores en Flushing Meadows desde el último de sus dos títulos del US Open, en 2013.

Le tocará medirse con Andrey Rublev, un ruso de 19 años que se convirtió en el cuartofinalista más joven en el torneo desde Andy Roddick en 2001, con la misma edad. Rublev, integrante de la llamada “Próxima Generación” que la ATP promociona, dio la sorpresa al eliminar 7-5, 7-6 (5), 6-3 al belga David Goffin (9no preclasificado).

“La realidad es que mi nivel de tenis ha ido mejorando, creo que de manera muy positiva durante todo el torneo, y ahora queda la parte más difícil y hay que estar preparados para dar ese paso adelante en nivel”, señaló Nadal.

Falta mucho para concretarse el primer Federer-Nadal en un US Open. Federer (tercer cabeza de serie) tenía que solventar por lo noche su choque contra el alemán Philipp Kohlschreiber (33), a quien aventaja 11-0 en el historial. Si el suizo sortea esa valla, entonces vendrá un duelo contra el ganador del enfrentamiento entre el argentino Juan Martín del Potro (24) y el austríaco Dominic Thiem (6).