Astros volverán al Minute Maid Park este fin de semana

Los Astros de Houston anunciaron que regresarán al Minute Maid Park de Houston este próximo fin de semana para su serie de tres juegos contra los Mets de Nueva York. El equipo celebró tres juegos locales en el Tropicana Field de Tampa Bay, Florida, debido a las inundaciones y condiciones causadas por el huracán Harvey.

We will be back at Minute Maid Park on Saturday with a doubleheader #ForHouston. pic.twitter.com/wKbfx64g5w

— #AstrosHarvey (@astros) August 30, 2017