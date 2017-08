Liverpool humilla a Arsenal en la Premier

Liverpool destrozó hoy a Arsenal con un devastador despliegue, para una victoria de 4-0 en la liga Premier que sacó provecho de las debilidades del equipo londinense.

Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah propulsaron el ataque de Liverpool, que coronó su humillación de Arsenal cuando Daniel Sturridge, tras ingresar por Mané, coronó otro contragolpe con un remate de cabeza a los 78 minutos.

Gif: Alexis' reaction on the bench after being taken off with Arsenal 3-0 down to Liverpool. [@hughwizzy] #afc pic.twitter.com/bL8c0pUlCJ — afcstuff (@afcstuff) August 27, 2017

En su visita a Anfield, el equipo del entrenador francés Arsene Wenger fue incapaz de generar un solo remate a puerta a lo largo de los 90 minutos.

“Hemos sido un rival demasiado fácil para Liverpool”, reconoció Wenger. Cuando se le preguntó qué fue lo que salió mal, el timonel replicó: “Todo”.

Fue un partido a pedir de boca para Liverpool, pese a la ausencia de su enganche Philippe Coutinho. El jugador brasileño sigue tratando de forzar su salida del club antes del cierre del período de transferencias el jueves.

Well done Liverpool. We didn't beat Arsenal we demolished them pic.twitter.com/W7N1OMbJ7S — MoLFC (@MoLFC_) August 27, 2017

Coutinho buscaría en otros rumbos los títulos que han eludido a Liverpool durante muchos años, ya que no conquista el cetro inglés desde 1990 y su última consagración en la Liga de Campeones se dio en 2005.

El brasileño Firmino apareció puso en marcha la goleada los 17 minutos. Firmino entró al área libre de marcas para cabecear el centro servido por Joe Gómez.

"From the first to the last minute we were not at the level requested"https://t.co/5zAgqAe2d3 — Arsenal FC (@Arsenal) August 27, 2017

Abajo en el marcador, Arsenal se sumió en el caos y el letargo. El segundo de Liverpool cayó cinco minutos antes del descanso, en una jugada de contragolpe generada por Gómez. El senegalés Mané se encargó de anotar tras una serie de vistosos pases, definiendo con un disparo al segundo palo.

El tercer tanto cayó a los 57 tras un tiro de esquina cobrado por Arsenal. Salah le quitó el balón al español Héctor Bellerín y el egipcio acabó rubricando su tercer gole con la camiseta de Liverpool.

Si bien el despiadado despliegue ante Arsenal elevará las expectativas en Liverpool, el equipo del técnico alemán Juergen Klopp arrancó su campaña en la Premier sin convencer. Empató en la primera fecha contra Watford y luego obtuvo una angustiosa victoria contra Crystal Palace.

Pero la goleada corona una semana en la que los ‘Reds’ aseguraron su regreso a la fase de grupos de la Champions, luego de una ausencia de tres años, una competencia en que Arsenal se perderá por primera vez en 20 años.