Correa se solidariza con Houston

Carlos Correa, campo corto de loa Astros de Houston, se solidarizó hoy con los ciudadanos del pueblo donde está su equipo del béisbol de las Grandes Ligas.

“Rezando por Houston”, fue lo que Correa escribió hoy en su perfil oficial de la red social Twitter.

Houston, una ciudad un poco costanera en el estado de Texas, está sufriendo grandemente las consecuencias que continúa dejando la ahora tormenta tropical Harvey, según denuncias en las redes sociales.

Con expresos, calles, edificios, casas y urbanizaciones bajo agua, el gobernador de Texas Greg Abbott dijo hoy desplegó botes y helicópteros para apoyar en los rescates de las zonas Houston y partes del Este del estado donde hubo inundaciones repentinas tras el paso de Harvey.

El gobernador también explicó que no podía estar “más agradecido” por la ayuda del gobierno federal y del presidente Donald Trump.

Por su parte, Brock Long, director de la Agencia Federal de Manejo de Desastres, mencionó hoy que el huracán Harvey es un “suceso histórico” y que la oficina estará en las zonas más afectadas de Texas “por años”.

Igualmente, el mismo equipo y otros jugadores enviaron mensajes de fuerza para el estado de Texas y su ciudad.

The Astros thoughts are with the communities back home in Texas that have been and will be impacted by Hurricane Harvey…be safe.

— Houston Astros (@astros) August 27, 2017