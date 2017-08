Juventud y potencial dentro de la selección boricua

El equipo ya está. La selección de Puerto Rico anunció oficialmente a los 12 jugadores que formarán parte de su plantilla para el AmeriCup 2017, que se celebrará a partir de este próximo viernes, 25 de agosto en Medellín, Colombia.

De los 12 anunciados, 11 estuvieron presentes en la conferencia de prensa de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR). Los jugadores son Ángel Rodríguez, Emmanuel Andújar, Chris Gaston, Mike Rosario, Carlos Rivera, Carlos “Yao” López, Gilberto Clavell, Jorge Bryan Díaz, Juan Ramón Rivas, Chris Ortiz y Tyler Davis. Denis Clemente también está en el equipo, pero no estuvo presente en la conferencia.

“Me siento muy bien. Estoy agradecido por la oportunidad que medio Eddie, el cuerpo técnico y Yum Ramos. Para mí era una meta volver aquí. Me lo propuse y gracias a Dios, me ha ido bien”, comentó Clavell a Metro. “Es un grupo unido, joven y más o menos de la misma edad. Hacemos todo juntos. Nos ayuda en la química. El compañerismo que tenemos es de otro nivel. Me siento bien cómodo con este equipo”, agregó.

Uno de los integrantes más anticipados es Ángel Rodríguez, quien tuvo una carrera sólida con la Universidad de Miami. El armador hará su debut en el equipo en el AmeriCup.

“Siempre es un orgullo tener los colores de Puerto Rico. Es mi primera vez jugando con la selección grande. Estoy agradecido por la oportunidad de jugar por la isla”, indicó Rodríguez. “Todo fue bien. Presté mucha atención y absolví toda la información posible y jugué duro. Cuando representas a tu país, tienes que trabajar duro”, añadió.

Este grupo es uno que, en su mayoría, es joven. Es la acción de hacer realidad la idea de comenzar una nueva época para el baloncesto puertorriqueño. “Es el primer paso. Lindo o feo, teníamos que darlo. Es la manera correcta. Tenemos que trazar el programa que tenemos en nuestra mente de la mejor manera posible”, comentó el dirigente Eddie Casiano.

El actual dirigente de los Santeros de Aguado enfatizó la proyección que tienen muchos de los jugadores jóvenes y que sus talentos serán necesitados para la selección nacional.

“Este equipo es joven, de poca experiencia, con mucha energía y deseos de mejorar y con ese entusiasmo de querer representar al país. Estos son jugadores que tienen mucha proyección. Alguien como Tyler Davis ya es el centro de nuestra selección con 19,20 años. Tiene muchas herramientas y lo verán. Los jóvenes nos van a ayudar mucho”, sostuvo el técnico.

El primer juego de Puerto Rico en el AmeriCup 2017 será este viernes, cuando enfrente a México en el primer partido del Grupo A. El sábado enfrentarán a Colombia y el domingo, se medirán ante Brasil.