Jugador de ligas pequeñas hace espectacular atrapada

El torneo del Junior League World Series celebró el partido de campeonato cuando el equipo de Pennsylvaria y China Taipei se enfrentaron. En ese partido, Jack Regenye del equipo de Pennsylvania logró una espectacular atrapada para robarle un jonrón a China Taipei.

El batazo la jardín central parecía ser un jonrón, pero Regenye brincó por encima de la verja para lograr la atrapado. Su brinco fue tan alto, que cayó al otro lado. Los árbitros inicialmente cantaron que fue out.

La jugada resultó en algo de controversia, luego que el cuerpo técnico pidió a los árbitros que discutieran que la jugada no fue out, debido a que Regenye probablemente se pasó de la verja para lograr la atrapada. Luego de que se reunieran los árbitros, declararon que fue cuadrangular. Pero momentos después, se reunieron de nuevo y regresaron a la cantada original de out.