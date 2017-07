Adrián Beltré hace historia como primer dominicano con 3,000 hits

Adrián Beltré bateó el hit número 3,000 de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador nacido en la República Dominicana en alcanzar ese hit y el número 31 en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

El tercera base de los Rangers de Texas hizo historia el domingo al conectar un doble por la raya del jardín izquierdo ante un lanzamiento en cuenta de 3-0 del zurdo Wade Miley en el cuarto inning del partido contra los Orioles de Baltimore. Beltré se había ponchado tirándole en su primer turno del juego.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma temporada en las mayores.

Beltré es el cuarto pelotero latinoamericano con 3,000 hits. Los otros son el extinto puertorriqueño Roberto Clemente, el panameño Rod Carew y el cubano Rafael Palmeiro.

El dominicano alcanzó la marca apenas minutos después que el puertorriqueño Iván Rodríguez, exreceptor de los Rangers, había completado su discurso al ser exaltado en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.

Salvo circunstancias muy inusuales, el sumar 3,000 hits ha sido garantía de ingreso al templo de los inmortales del deporte.

El otro jugador activar que está en el club de los 3.000 hits es el jardinero Ichiro Suzuki, de los Marlins de Miami. El japonés empezó la jornada empatado con Craig Biggio, miembro del Salón de la Fama, en el 22do puesto con 3,060 imparables.

Adrian Beltre becomes the 4th World Baseball Classic alum to join the 3,000 hit club! (Jeter, A. Rodriguez, Ichiro) #Beltre3K pic.twitter.com/gBS6NmMUIB — WBC Baseball (@WBCBaseball) July 30, 2017

Four players have 3,000+ hits, 600+ doubles and 450+ HR:

HOFers Hank Aaron, Stan Musial, Carl Yastrzemski … and now Adrian Beltre. #Beltre3k pic.twitter.com/PtPVWDC7sP — MLB Stat of the Day (@MLBStatoftheDay) July 30, 2017

Congrats Adrian Beltre on 3,000! In honor of this major milestone, we're pleased to announce the name of our male giraffe calf – Beltre! pic.twitter.com/mG33jMqq5L — Fort Worth Zoo (@FortWorthZoo) July 30, 2017