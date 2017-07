Juegos Centroamericanos se transmitirán por Telemundo

Por: Zacha I. Acosta González / COPUR

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) junto a Telemundo dio a conocer este pasado jueves que los fanáticos del #EquipoPUR podrán seguir los logros de sus atletas durante los vigésimos terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe del 19 de julio al 3 de agosto de 2018 a celebrarse en Barranquilla, Colombia.

José Cancela, presidente de Telemundo, le dio el privilegio a la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, de hacer el anuncio ante representantes de varias agencias de publicidad del país, lideres deportivos y atletas que han sido medallistas centroamericanos, panamericanos, olímpicos y de la nueva generación que buscan ser certificados en la Delegación para Barranquilla 2018.

“Toronto, Río… Esta es la tercera vez que oficialmente estamos aquí. Es que los equipos ganadores realmente no se cambian. Hemos encontrado no solamente el cariño y la comprensión de un presidente como es él (Cancela), sino también las puertas abiertas de un canal que como bien dijo él, es número uno en Puerto Rico”, expresó Rosario Vélez en agradecimiento a Telemundo Puerto Rico.

Puerto Rico comunicó en días recientes a la prensa del país que estará presente en los próximos juegos regionales a celebrarse en Barranquilla 2018. Las proyecciones son llevar de 350 a 360 atletas para lograr la meta de 100 medallas. En Veracruz 2014 el motín fue de 84 preseas de las cuales 15 fueron de oro para un 6to lugar general por medallas de oro.

“Día a día los atletas trabajan incansable mente por un ciclo olímpico exitoso. Por volver a llevarle por la pantalla de Telemundo las mejores exigencias de los Juegos Centroamericanos de esta ocasión en la ciudad de Barranquilla, posteriormente en los Juegos Panamericanos de Lima y cumplir con el ciclo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Son atletas que llevan muchos años dedicados al entrenamiento para representarnos dignamente a nuestro país. En cada uno de ellos hay historias. Historias de triunfos, de perseverancias, de frustración, de estudiar… y de amor por el país”, continúo diciendo la líder olímpica ante los presentes en el Estudio I de Telemundo en Hato Rey, San Juan.

A un año de los Juegos, Puerto Rico tiene 137 cupos (81 masculinos y 56 féminas) clasificados en 12 disciplinas: polo acuático, aguas abiertas, baloncesto, béisbol masculino, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, tiro con arco, triatlón, bolos y patinaje de velocidad. En su aparte con la prensa nacional dejó claro que su consigna sigue siendo “menos atletas, más calidad”.

La situación fiscal que travesía el país es un tema esencial también para el COPUR, el cual fue tocado por la Presidenta del COPUR en su discurso:

“Todo el mundo nos pregunta estos días como manejamos la crisis en el país en términos económicos, obviamente nos afecta. Yo no sé que va a pasar de aquí a Barranquilla, pero, yo le aseguro que la meta que nosotros nos hemos puesto de 100 medallas la vamos a cumplir.

A mi desde pequeña mi mamá me enseñó que en la vida hay que trabajar todos los días. Ella era solita con cuatro hijos y echó para adelante. Eso es lo que yo hago todos los días, porque creo en el Olimpismo.

Estamos haciendo un buen trabajo para el país, porque somos el sueño de muchos niños y niñas que se levantan todos los días buscando por cual camino seguirán sus vidas; porque hemos sido entes en movimientos que sacamos mucha gente de la pobreza, del abuso; porque solo una herramienta poderosa como el deporte puede forjar buenos ciudadanos.

Ahí están ellos (atletas) que necesitan el apoyo incondicional del pueblo de Puerto Rico. No es un apoyo solamente en las dos semanas de los Juegos. No es el apoyo de poner el control remoto en Telemundo o Telemundo punto 2 en las dos semanas de Barranquilla para ver las incidencias. Este es un trabajo que se hace todos los días. Yo no tengo la menor duda que nos espera un ciclo exitoso”.

En las próximas semanas, Puerto Rico buscará la clasificación en softbol, tiro de pistola y rifle y escopeta.