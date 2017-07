O.J. Simpson saldrá bajo libertad condicional

El exjugador de fútbol americano O.J. Simpson recibió el voto para salir de la cárcel bajo libertad condicional.Simpson recibió la aprobación de los cuatro miembros del Nevada Board of Parole Commisisioners. Estará elegibla para salir del Lovelock Correctional Facility el próximo mes de octubre.

Simpson estuvo nueve años en la cárcel luego de ser hallado culpable por varios cargos de robo a mano armada. En 2007, Simpson, junto con varios cómplices, organizaron un plan para recuperar varios objetos de su memorabilia y lograron el robo en el hotel de Las Vegas donde se quedaba el vendedor. Simpson fue acusado en cargos de secuestro, además de asalta y robo. Una jueza en Nevada sentenció a Simpson a un total de nueve a 33 años de prisión.

“Siempre he sido una buena persona. Pude haber sido un mejor cristiano. Y mi compromiso fue ser un mejor cristiano”, expresó Simpson en la vista de libertad condicional, cuando fue preguntado cómo la cárcel lo ha cambiado. “Yo pienso que he vivido una vida libre de conflictos”, agregó.

Simpson fue el protagonista del famoso juicio en el que fue acusado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y Ronald Goldman. En 1995, Simpson fue declarado no culpable en un veredicto que todavía es cuestionado hasta el día de hoy.

Para ganar la libertad condicional, Simpson necesitaba la mayoría de los cuatro votos. La junta se lo dio de manera unánime.

“He estado aquí por nueve años y no he hecho excusas. Lamento mucho por cómo las cosas surgieron. No tuve intenciones de cometer un crimen. Dije que no iba a ser un problema en la cárcel y he cumplido con mi palabra”, comentó Simpson.

Simpson jugó por 11 (1969-1979) temporadas en la NFL con los Bills de Buffalo y los 49ers de San Francisco. Tuvo una distinguida carrera como colegial en la Universidad de California del Sur (USC). En 1985, fue exaltado al Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano en Canton, Ohio.