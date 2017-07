Histórico Roger Federar se corona en Wimbledon

Roger Federer conquistó el torneo de Wimbledon por una histórica octava ocasión al vencer hoy 6-3, 6-1, y 6-4 a Marin Cilic.

El suizo rebasó a Pete Sampras y William Renshaw, quienes se coronaron siete veces en el All England Club. Pero el octavo cetro de Federer en el único major que se disputa sobre canchas de césped tiene un sabor especial.

Federer, de 35 años, no se coronaba aquí desde 2012. Perdió ante Novak Djokovic las finales de 2014 y 2015. Su primer título en Wimbledon llegó en 2003 y se proclamó campeón en las cuatro ediciones siguientes.

El croata Cilic ganó el US Open de 2014 luego de imponerse a Federer en semifinales. Aquella fue su primera victoria sobre la leyenda suiza.

