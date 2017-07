Sammy Sosa luce diferente en entrevista

El expelotero dominicano Sammy Sosa hizo noticias por su apariencia física nuevamente. Se trata de que su rostro cambió a un color blanco. En una entrevista reciente con la cadena ESPN, Sosa salió y las personas se dieron cuenta del cambio.

Como resultado, el expelotero ha sido sujeto de burlas por su apariencia en las redes sociales.

This is what self-hate looks like: Sammy Sosa before and after pic.twitter.com/UsOkhk7zxp

— Little But Talawa (@LittleButTalawa) July 13, 2017