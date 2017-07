James Harden acuerda cuatro años más con Houston por $228 millones

La jornada de fichajes en la NBA dejó el acuerdo de extensión por cuatro temporada más del escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, que lo convertirá en el mejor pagado de los profesionales.

Harden tiene asegurada su continuidad con los Rockets hasta la temporada del 2022-23 y a cambió recibirá nada menos que $228 millones de dólares.

Los nuevos cuatro años que recibe y $170 millones de dólares la convierten en la extensión de mayor valor que se ha dado en la historia de la NBA.

El nuevo salario anual de Harden se concretará en función de la base del tope que establezca la NBA cada temporada, pero se espera que para la del 2019-20 podría recibir $37.8 millones de dólares.

Cada año el salario anual de Harden se incrementa y recibirá $40.8 millones de dólares, en el segundo de la extensión; $43.8 millones, para el tercero; y $46.8 millones de dólares la última temporada (2022-23).

James Harden already has a $200m deal with Adidas and now he has a $228m contract pic.twitter.com/zM1eZa6VF8

— Josh 🍗 (@Highverson) July 8, 2017