Fultz se lesiona y Lonzo Ball anota triple doble

Los novatos Markelle Fultz y Lonzo Ball se convirtieron en los protagonistas de la jornada de la Liga de Verano de la NBA que se disputa en Las Vegas (Nevada).

Pero los motivos fueron muy diferentes. Fultz, elegido por los Sixers de Filadelfia como el número uno en el pasado sorteo universitario, tuvo que abandonar la cancha al sufrir un esguince de tobillo izquierdo.

Mientras que Ball, el número dos elegido por Los Angeles Lakers, tras no haber tenido su mejor debut en la jornada del viernes, brilló en esta ocasión con su primer triple-doble, aunque el equipo cayese derrotado por 81-86 ante los Celtics de Boston, donde también estuvo el novato Jayson Tatum, tercer seleccionado.

Markell's Fultz injures ankle in Summer League…. Is Philly truly cursed? #TrustTheInjuries pic.twitter.com/ZbaM6afRvG — Everything Hoopz (@EverythingHoopz) July 9, 2017

Fultz fue ayudado a salir de la cancha luego de doblarse el tobillo izquierdo en el partido de liga de verano que los Sixers ganaron por 95-93 a los Warriors de Golden State.

El novato número uno intentó bloquear un pase en el tercer cuarto del base de los Warriors, Jabari Brown, cuando saltó y apoyó el pie en el talón de Brown.

La exestrella de los Huskies de la Universidad de Washington ya no pudo seguir en el partido y necesitó ayuda para abandonar la cancha, donde jugó 15 minutos y aportó ocho puntos (3-12, 0-3, 2-4), capturó dos rebotes y dio una asistencia.

De acuerdo al gerente general de los Sixers, Bryan Colangelo, Fultz sufre un esguince de grado alto, pero los doctores consideran que no tiene ningún tipo daño en la estructura del tobillo.

Markelle Fultz has been diagnosed by doctors here with an ankle sprain and will be treated accordingly. — Philadelphia 76ers (@sixers) July 9, 2017

Los Sixers han enfrentado a lesiones graves de sus novatos en las pasadas temporadas como han sido las del pívot camerunés Joel Embiid, elegido tercero en el sorteo universitario del 2014, que no pudo jugar en las dos primeras temporadas.

La historia se repitió con el ala-pívot australiano Ben Simmons, número uno en el 2016, que todavía no ha podido jugar al ser baja debido a la grave lesión que sufrió en el pie derecho durante la preparación de la pretemporada.

Embiid también fue actualidad en la jornada al recibir una multa de 10.000 dólares por parte de la NBA tras haberle dedicado varias palabras obscenas a LaVar Ball, el polémico padre de Lonzo, a través de las redes sociales.

Lonzo Ball messed around and got a triple double in his second summer league game.

11 points

11 rebounds

11 assists pic.twitter.com/N7GAiytZmn — NBA Region (@NBARegion) July 9, 2017

La NBA comenzó a castigar la conducta de las redes sociales y las llamadas “guerras de Twitter” a principios de este año, enviando un memorando a los 30 equipos el pasado febrero haciendo hincapié en las reglas que prohíben “burlarse y/o ridiculizar” en sus cuentas a personas.

Precisamente, la cara de la moneda de la jornada la vivió Ball, el jugador llamado a ser el líder de la vuelta del Showtime a los Lakers y que acapara toda la atención en la Liga de Verano de Las Vegas y más después de ver como logró 11 puntos (5-13, 1-5, 0-0), 11 rebotes y 11 asistencias en los 34 minutos que jugó.

Sin embargo, los Lakers siguieron sin conseguir la victoria en lo que va de liga (0-2), además de perder también por el resto de la competición al segundo año Brandon Ingram.

El joven alero de los Lakers perderá el resto de la Liga de Verano de Las Vegas después de sufrir calambres en el muslo derecho, de acuerdo al anuncio realizado por el propio equipo.

Ingram cayó al suelo, agarrándose la pierna derecha, después de fallar un tiro ganador en la derrota del viernes en tiempo de prórroga (96-93) ante LA Clippers.

Los Lakers dijeron que Ingram, elegido segunda selección en el sorteo universitario del 2016, va a seguir trabajando en el gimnasio, pero no se arriesgará a sufrir una lesión mayor si continúa en la competición regular.

Tatum, al que ya comienzan a comparar con Stephen Curry por la facilidad que tiene a la hora de anotar canastas desde cualquier posición, se encargó de liderar el ataque balanceado de los Celtics con 27 puntos y al final fue mucho más eficaz que Ball en la labor de equipo.

El novato estrella de los Celtics jugó 33 minutos en los que anotó 9 de 19 tiros de campo, incluido el único intento de triple que hizo, y estuvo perfecto 8-8 desde la línea de personal.

En otros resultados de la jornada del sábado, Cleveland ganó en prórroga 95-90 a Houston, Miami derrotó 75-74 a San Antonio, Dallas se impuso 91-75 a Chicago y Memphis venció 91-88 a Washington.