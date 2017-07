Selección juvenil de golf obtiene oro en campeonato del Caribe

Puerto Rico obtuvo por décima ocasión el Trofeo Hank James durante el Caribbean Amateur Junior Golf Championships, efectuado desde el 3 al 6 de julio en Trinidad y Tobago.

Al alzarse con tres de las seis categorías del torneo, los puertorriqueños volvimos a sacar cría en los deportes. “Todo el mundo hizo el trabajo que tenía que hacer. Todos aportaron a la causa, que es bien importante. Es un logro de todo. Estoy sumamente orgulloso y contento de que esto sucediera”, comentó el dirigente del seleccionado Eduardito Figueroa al medio Buzzer Beater.

Los tres atletas que dominaron la primera posición fueron:

Valeria Pacheco / 18 under femenino / 235 golpes y 19-sobre-par Andrés Aranguren / 15 under masculino / 224 golpes y 8-sobre-par Gustavo Rangel / 13 under masculino / 229 golpes y 13-sobre-par

“El campo era bien difícil, y la condiciones del tiempo estaban horribles. Pero enfoqué a los muchachos para que se desenvolviera de la mejor manera en el campo”, destacó al mismo medio deportivo.

De acuerdo con Figueroa, es el décimo campeonato al hilo que ganan en este torneo.

Mientras, Ian Aldarondo finalizó quinto y Melvin Morales décimo en 18 under masculino; Faviola González ocupó la sexta posición de 18 under femenino; Diego Saavedra acabó tercero y Pablo Robles quinto en 15 under masculino; Andrea Balaguer y Camila Robles alcanzaron el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en la categoría 15 under femenino.

Con una buen participación estuvieron Gustavo Belardo con un tercer lugar en 13 under masculino; y Dariany Guzmán tomó la sexta posición y Angelis Rivera la novena en 13 under femenino.

El equipo boricua fue dirigido por Marilina Silen y entrenado por Figueroa.

“El PRGA está muy agradecido a sus últimos jugadores, patrocinadores y clubes de golf, que contribuyeron al éxito alcanzado”, afirmó mediante declaraciones escritas la Asociación de Golf de Puerto Rico.

El próximo Caribbean Amateur Junior Golf Championships será efectuado en Jamaica.