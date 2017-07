Angelique Kerber y Novak Djokovic permanecen vivos en Wimbledon

Roger Federer se hizo cargo de uno de los hermanos Zverev, y el otro podría estar en su futuro cercano.

Novak Djokovic le exigió al juez de silla que se concentrara, antes de que el propio tenista lo hiciera para sobreponerse a un inicio complicado.

Ambos tendrán actividad en la segunda semana de Wimbledon.

Federer, siete veces campeón en el All England Club, se impuso 7-6, (3), 6-4, 6-4 al alemán Mischa Zverev en la cancha central. En la cuarta ronda se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov (13er preclasificado), quien estaba adelante por idénticos parciales de 6-1 cuando el israelí Dudi Sela se retiró por una lesión.

Si Federer (3ro) y Alexander Zverev ganan el lunes, se verían las caras el miércoles en cuartos de final. Zverev chocará con el canadiense Milos Raonic, quien superó a Federer en la semifinal del año pasado.

Novak Djokovic is through to the second week at #Wimbledon for the 10th time… pic.twitter.com/J1c4dxWaqE

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2017