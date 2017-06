Establecido el talento boricua en el circuito 3x3

Puerto Rico acaba de salir de su primera participación en Copa Mundial de 3×3, pero a pesar de eso, el conjunto demostró que puede jugar bien contra los mejores. Este ámbito del baloncesto es uno que viene creciendo en años recientes y Puerto Rico ha demostrado que tiene el talento para competir en un nivel alto.

“En talento, estamos ahí. Ese grupo está al nivel. Otros países llevan jugadores de experiencia, pero no sus top. Nuestra desventaja es que los muchachos no se dedican a esto de lleno. Los sacamos de Baloncesto Superior Nacional (BSN) en medio de la temporada y no jugaban 3×3 desde octubre. Otros equipos juegan todos los fines de semana”, comentó a Metro el director de Puerto Rico 3×3, Óscar Hourruitiner.

El cuarteto de Jonathan García, Gilberto Clavell, Wil Martínez y Luis “Pelacoco” Hernández llegó a Francia tres horas antes de su primer partido y no estuvieron en condiciones para debutar al llegar a las canchas. A pesar de eso, se fueron 2-2 y tuvieron al campeón mundial Serbia empatado, 12-12, en el partido final de la fase de grupos. Serbia terminó ganando ese partido, 21-14.

“Hicimos lo más que pudimos. Estoy satisfecho con el esfuerzo. No estamos conforme, porque nuestras expectativas eran de terminar en los últimos cuatro. Queríamos posiblemente llevar una medalla. Seguiremos trabajando”, comentó el director.

El auge que ha recibido el circuito 3×3 en años recientes ha sido tanto, que ahora será un deporte olímpico a partir de Tokio 2020. Las selecciones ahora participarán en varios eventos del ciclo olímpico para clasificar. Eso contribuye a la seriedad del deporte y que no es un circuito de baloncesto que se debe subestimar.

“Esto no es una guerrillita. Esto es un deporte olímpico e iremos a los Centroamericanos en Colombia. Tengo que esperar a que Eddie Casiano escoja sus 12 para yo escoger mis cuatro. Es como el ‘voleibol de playa’ del baloncesto. Tendremos que desarrollar jóvenes que se desarrollen en esta modalidad. Jugadores de otros países viven de 3×3 y juegan todo el tiempo. En América o tenemos ese tipo de circuito y estamos en conversaciones con FIBA para crear nuestro propio circuito”, afirmó Hourruitiner.

Para los Juegos Olímpicos 2020, solamente ocho equipos participarán. Japón ya tiene su espacio por ser sede y el campeón de la Copa Mundial tendrá plaza. Para Puerto Rico, sería cuesta arriba y trabajoso.

“Solamente hay seis espacios disponibles. Para poder llegar, hay que hacer muchísimo. Debemos jugar en los más torneos 3×3 FIBA posible y tener el mejor desempeño para subir en las clasificaciones. Es difícial para nosotros, aunque no es imposible”, sostuvo Hourruitiner.

En el verano de 2016, Puerto Rico se encontraba en el puesto 69. En el año que ha pasado desde ese entonces, la selección boricua ascendió a número 32 en FIBA 3×3.