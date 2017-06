Judge conecta cuadrangular de 495 pies y los Yankees barren

NUEVA YORK (AP) — El novato sensación Aaron Judge disparó otro par de jonrones, incluyendo uno descomunal que viajó casi 500 pies para superar las distantes gradas por el jardín izquierdo del Yankee Stadium, el signo de exclamación en la paliza 14-3 que Nueva York le propinó el domingo a los Orioles de Baltimore. Los Yankees han ganado cinco partidos en fila.

Fue otra exhibición de poder por parte de Judge, el portentoso toletero que lidera las mayores con 21 jonrones. También comanda la Liga Americana con 47 impulsadas y en promedio de bateo con .344.

En el sexto, Judge descargó un misil por el izquierdo-central, con distancia calculada de 495 pies, el jonrón más largó en las mayores esta campaña, según Statcast. La pelota rebotó en las manos de un fanático que estaba detrás de la última hilera de las gradas.

¿Quién andaría con un guante tan atrás para atrapar un recuerdo?

Judge conectó su otro jonrón en el siguiente turno, una línea por el derecho-central, y terminó de 4-4 en el juego.

El toletero de 25 años es el jugador que más votos ha recibido en la Liga Americana para el próximo Juego de Estrellas.

Starlin Castro también jonroneó y produjo cinco carreras para los líderes del Este de la Liga Americana. Su compatriota dominicano Gary Sánchez también la sacó, coronando un primer inning de cinco carreras ante Kevin Gausman (3-5).

Los Yanquis anotaron al menos ocho carreras por quinto partido seguido, igualando la mejor racha del equipo desde 1939. Nueva York barrió la serie del fin de semana, superando a los Orioles y a Boston por 55-9 en su racha de cinco victorias.

Por los Orioles, el dominicano Welington Castillo de 3-0. El panameño Rubén Tejada de 4-2, una anotada y una remolcada.

Por los Yankees, los dominicanos Starlin Castro de 5-2, dos anotadas y cuatro impulsadas; y Gary Sánchez de 5-1, una anotada y tres remolcadas. El venezolano Ronald Torreyes de 4-1, una anotada.

To the bleachers … and BEYOND!@TheJudge44 goes 495 feet, 2017’s longest homer. https://t.co/IzqlxNcb3y pic.twitter.com/RvMvOJy5ip

— MLB (@MLB) June 11, 2017