Crisis económica podría rebajarle salario de los peloteros

San Juan- La crisis económica en la isla podría rebajarle hasta un 25 % los salarios de los peloteros que participen en la próxima temporada de la liga invernal local, según dijo a Efe el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico, Yamil Benítez.

Según explicó, el convenio de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente establece que las administraciones de los clubes tienen el derecho de rebajarle un 25 % del salario de un pelotero si el deportista no tuvo un buen año en su temporada anterior, pero no por razones económicas del equipo.

“Los peloteros y los patronos sabrán qué hacer”, señaló Benítez sobre el acuerdo en que los beisbolistas y los administradores de los equipos deben llegar para la próxima campaña, y de la cual hasta el momento está en pie a pesar de la crisis económica de la isla que se ahoga en una deuda pública de sobre 73.000 millones de dólares.

De acuerdo con un ex pelotero que pidió estar en anonimato, el salario mensual de los primeros cuatro años de un jugador será de 1.300 dólares fijos, pero luego se le aumenta a 1.800 o un poco más dependiendo de su rendimiento en la pasada temporada.

Los jugadores importados, por su parte, han cobrado en los pasados años entre 4.000 y 8.000 dólares mensuales, y algunos pocos peloteros veteranos entre 5.000 y 10.000.

Benítez, no obstante, enfatizó que el acuerdo que el pelotero firme, debe ser “considerable y esté bajo los estándares del convenio”, aunque el pacto podría cambiar después de que se anuncie el presupuesto de la isla para el próximo año fiscal el 1 de agosto.

El representante deportivo reconoció que los peloteros saben que los equipos pueden rebajarles sus salarios – aunque también los beisbolistas pueden someter sus contratos a arbitraje salarial y un árbitro dictará si el pacto “es un justo o no”.

“Entendemos la situación económica del país y cada caso se analiza individualmente. La Asociación en sí, no entra en la negociación entre el pelotero y el patrono, aunque estamos pendientes a que ese contrato se lleva cabalmente”, dijo Benítez.

“Lo importante es que entre ambos lleguen a un razonable acuerdo y que no tengamos ningún problema”, aseguró el ex guardabosque, quien adelantó que próximamente habrá una reunión entre la organización que dirige y los dueños de los equipos “para saber dónde estamos más centrados en lo que puede y no puede pasar”.

Benítez detalló que en ese mitin se discutirán temas, como la disponibilidad de los estadios de parte de las administraciones municipales y las aportaciones económicas de los ayuntamientos que otorgan anualmente.

Especificó que una situación similar ocurrió en 2008, un año después de que la Liga cancelara por primera vez una temporada en sus 70 años de historia.

En aquella ocasión, según recordó Benítez, los administradores de los equipos les pidieron a los jugadores que no reclamaran aumentos salariales.

No obstante, Benítez rememoró que la intención de los jugadores de aquel entonces “fue jugar y sin pedir aumentos”.

“Mis peloteros conocen y entienden la situación económica de hoy en día, que es mucho peor que en aquel momento. Entendemos que vamos a poner de nuestra parte para que la temporada se lleve a cabo”, afirmó el ex pelotero, quien jugó en las Grandes Ligas entre los años 1995 y 1998.

“Pero tampoco queremos perder nuestros derechos… ¿Que seamos generosos para los contratos? Claro, pero también nosotros tenemos las herramientas para discutir cualquier problema ante la situación económica”, dijo Benítez.

El representante deportivo indicó que se mantiene en constante comunicación con los peloteros puertorriqueños de las Ligas Menores y Grandes Ligas en Estados Unidos, así como de la Doble A aficionada en la isla para saber su futuro en la Liga local.

“Ellos están en espera a si habrá liga, pero hasta el momento sigue en pie”, aseguró Benítez.