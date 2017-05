Kawhi Leonard se perdería el cuarto juego

Los Spurs de San Antonio anunciaron que el alero estrella Kawhi Leonard estaría fuera del cuarto partido de la serie final del oeste contra los Warriors de Golden State debido a una lesión del tobillo. San Antonio enfrenta la eliminación luego de que los Warriors tomaran ventaja de 3-0 en la serie. El dirigente Gregg Popovich confirmó la decisión durante la práctica del equipo.

“Él probablemente no jugará. No creo que la lesión es seria. Se hizo las pruebas de resonancia magnético, pero no hemos recibido los resultados. No se hinchó, sólo se le puso rígido”, comentó Popovich.

Existió la posibilidad de que Leonard jugara en el tercer partido, que fue el primero de los Spurs en su casa en esta serie. Pero no estuvo lo suficientemente saludable para poder salir a jugar en un nivel alto. El equipo tampoco esperaba que estuviera recuperado lo suficiente para el cuarto partido.

“No tiene sentido ponerlo a jugar en el cuarto si no jugó en el tercero. No habría una sanación milagrosa de un día a otro”, indicó el dirigente.

San Antonio fue encabezado por Manu Ginóbili, quien encestó 21 puntos en la derrota del tercer juego el pasado sábado.

“Ellos saben que están atrás 3-0. Quiero que jueguen de manera feroz e igual de agresivos como lo han hecho. Es difícil cuando enfrentas a un cuadro lleno de cuatro estrellas. Tienes que ser perfectos y nosotros debemos ser más que perfectos por 48 minutos para mantenernos en los juegos”, sostuvo Popovich.

La lesión ocurrió en el primer juego de la serie, cuando los Spurs ganaban por 25 en el tercer parcial. Leonard intentó un tiro brincado y en su esfuerzo de defenderlo, el centro de los Warriors Zaza Pachulia puso su pie debajo de Leonard, quien lo pisó y se dobló el tobillo. Salió del juego y no regresó. Warriors lograron un avance de 48-22 por el resto del juego y terminaron con la victoria de 113-110.