MLB investiga a pelotero por insulto a lanzador

La MLB anunció que está investigando al jardinero central de los Azulejos de Toronto Kevin Pillar por posiblemente usar una expresión homofóbica hacia el lanzador de los Bravos de Atlanta Jason Motte durante la derrota de Toronto el miércoles en la noche.

El incidente ocurrió en la séptima entrada, cuando Motte lanzó mientras Pillar se preparaba para batear. Se ponchó tirando y rápido miró a Motte y gritó la obscenidad al lanzador y este caminó hacia la caja de bateo para confrontarlo antes de ser intervenido por jugadores que salieron de la banca. El árbitro del home plate Brian O’Nora y el receptor de los Bravos Kurt Suzuki calmaron la situación y nada grave resultó de los bancos vaciándose.

“Fue algo inmaduro, fue algo estúpido, fue algo innecesario. Es parte del juego. Solo que yo soy un tipo competitivo, y fue parte del calor del momento. Obviamente, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para disculparme con él y dejarle saber que él no hizo nada incorrecto. Fuí yo”, comentó Pillar al diario Toronto Sun.

Después del juego, Pillar contactó a Motte y le pidió disculpas por gritarle el insulto. El jardinero central luego hizo unas expresiones públicas en sus redes sociales.

“Anoche, después de mi turno en la séptima entrada, utilicé lenguaje inapropiado hacia el lanzador de los Bravos Jason Motte. Por hacer eso, ayudé a extender el uso de esa palabra, que no tiene lugar en béisbol, deportes o algún lado en nuestra sociedad hoy día. Estoy completamente avergonzado y me siento horrible por poner a los fanáticos, mis compañeros y a la organización de los Azulejos de Toronto en esta posición.Yo me disculpé personalmente con Jason Motte, pero debo pedirle disculpas a los Bravos de Atlanta y a sus fanáticos y más importante, a la comunidad LGBTQ por la falta de respeto que demostré. Esto no es lo que soy y utilizaré esta oportunidad para mejorar”.