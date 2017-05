Gian Clavell es evaluado para la NBA

El joven alero de los Brujos de Guayama Gian Clavell tiene pautado sesiones de entrenamientos con varios equipos de NBA rumbo al sorteo de nuevo ingreso del próximo mes de junio. Clavell culminó su elegibilidad universitaria con Colorado State.

El canastero ya se exhibió ante los Cavaliers de Cleveland y los Spurs de San Antonio, equipos que no se encuentran en el orden de la lotería. Tiene visitas pendiente con otras franquicias como los Timberwolves de Minnesota. Clavell, de 23 años, está en la lista para el sorteo pero no aparecen en proyecciones de expertos. Se proyecta que el puertorriqueño esté disponible para la segunda ronda o como agente libre no seleccionado.

En su última temporada en Colorado State, Clavell registró promedios de 20.4 puntos y 6.3 rebotes por juego. El canastero fue seleccionado primero en el sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por los Brujos de Guayama. En participación limitada por tres juegos en la temporada 2017, Clavell logró promedios de 5.7 puntos y 2.0 rebotes por juego en Guayama.