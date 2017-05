Agradecido Rey Fuentes por regresar a MLB

El jardinero puertorriqueño Reymond Fuentes hizo su regreso a las Grandes Ligas, en esta ocasión con los Diamondbacks de Arizona. El boricua terminó 1-5 con un sencillo y tres ponches en su debut en la victoria del equipo ante los Mets de Nueva York de 7-3. Fuentes fue ascendido a las Grandes Ligas luego de que Arizona pusiera al jardinero central A.J. Pollock en la lista de lesionados de 10 días.

“Es un momento único. Nuevamente estamos aquí, gracias a Dios, tengo la oportunidad en este nivel. Fue un día un poco ansioso para mí. Quise hacer un poquito de más de lo que hacía en Triple-A. Uno aprende de los errores”, comentó Fuentes a MLB.com sobre su primer juego en la temporada 2017.

El puertorriqueño enfatizó que se esforzó demasiado al bate y que eso resultó en las tres veces que se ponchó contra los Mets.

“Quería estar tranquilo en el plato. Hacer que todo fuera suave y que el juego viniera hacia mí. Trato de no apresurarme y eso me funcionó en Triple-A. No lo hice aquí, pero tendré otro plan”, expresó Fuentes.

Es la tercera ocasión en la que Fuentes sube a las Grandes Ligas. El jardinero comenzó su carrera de ligas menores con los Medias Rojas de Boston. En 2011, fue parte del cambio a los Padres de San Diego (junto con Anthony Rizzo) que envió a Adrián González a Boston. En 2013, Fuentes debutó en las Grandes Ligas con los Padres. Bateó para promedio de .152 en 23 partidos ese año. En 2016, Fuentes cayó en la plantilla inaugural de los campeones defensores Reales de Kansas City. En 13 juegos, registró promedio de .317 con cinco remolcadas. Antes de 2017, Fuentes firmó con los Diamondbacks y fue invitado al entrenamiento primaveral.

El jardinero boricua también formó parte de la selección de Puerto Rico durante el Clásico Mundial 2017 que llegó al partido final.

“Este equipo empezó ganando desde el primer día. La química que tiene es sobrenatural. Si sigue así, muchas cosas pueden pasar”, comentó el boricua sobre los Diamondbacks, que tienen récord de 22-18 en lo que va de la campaña 2017.

Christian Colón termina con los Marlins

El jugador de cuadro interior boricua Christian Colón fue clamado por los Marlins de Miami, una semana después de que los Reales de Kansas City le dieran de baja. Colón, de 28 años, se fue 3-17 con los Reales este temporada.

Colón se convirtió en un héroe de Serie Mundial en 2015, cuando conectó el sencillo remolcador que le dio la ventaja a los Reales en la entrada 12 del quinto juego de la Serie Mundial 2015 contra los Mets de Nueva York. Eventualmente, los Reales ganaron ese partido, 7-2, y se coronaron campeones.