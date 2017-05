Cindy Serrano defiende con éxito su título mundial

El título se queda en la familia. La boxeadora Cindy Serrano defendió con éxito su cetro de las 126 libras de la OMB al vencer a la mexicana Paola “La Fiera” Torres. Serrano ganó por decisión unánime en la pelea estelar de la cartelera en Aguas Buenas el pasado sábado. La puertorriqueña mejoró a 26-5-3 con 10 nocauts en su carrera.

“Fue una pelea fuerte, pero pude hacer los ajustes para imponer mi boxeo y ganar el combate. Estoy contenta con el trabajo realizado. Ahora seguiremos entrenando para regresar a defender mi corona pronto. Mi mayor deseo es seguir representando dignamente a la OMB y a mi isla, Puerto Rico”, comentó Serrano en expresiones escritas.

Los tres jueces anotaron la misma puntuación en las tarjetas a favor de Serrano en la decisión unánime: 97-93.

Por su parte, la mexicana Torres no estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces y piensa que ganó la pelea. “Siento que hice mi trabajo y dominé a la campeona. Si comparas los rostros de ambas, notarás quien se llevó la mejor parte. Siento que gané, que pertenezco a ese grupo de campeonas. Estoy triste, porque no me pude llevar la correa a México”, comentó Torres. “No estoy de acuerdo con las tarjetas, pero respeto la determinación. Espero me den otra oportunidad y poder volver a disputar un título mundial muy pronto”, agregó.

Cindy y Amanda son las únicas hermanas en la historia del boxeo femenino en obtener campeonatos mundiales al mismo tiempo. Amanda es la actual campeona de las 118 libras tras conquistar cetros en las 135, 130, 126 y 122 libras. Ahora se encamina a conquistar el título en las 140 libras. El cetro que Cindy tiene, se lo ganó luego de que Amanda lo dejara vacante para conquistar el cinturón de las 122 libras.