Culson finaliza quinto en primera carrera de Liga Diamante

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

El vallista Javier Culson finalizó hoy quinto en su primera prueba de los 400 metros con vallas de la Liga Diamante en Shangai, China.

Estrenando el nuevo sistema que la International Association of Athletics Federations (IAAF, en inglés) para elegir un campeón, Culson cruzó la línea de meta en 49.90 segundos.

La carrera, que subió al rededor de las 7:00 de la mañana (hora local) vio como el ponceño —quien corrió por el segundo carril— obtuvo cuatro puntos detrás del ganador estadounidense Bershawn Jackson (ocho puntos), el sudafricano L. J. van Zyl (siete puntos), el estoniano Rasmus Mägi (seis puntos) y el estadounidense Kerron Clement (cinco puntos).

Los atletas obtuvieron marcas de 48.63, 49.35, 49.38 y 49.43, respectivamente.

Jackson, al finalizar la carrera, adelantó que va a darlo “todo” este año, dado a que será su último.

“Fue genial, me sentí bien. No me despegué mucho y pude ejecutar al final. Conoces que tuve una terrible temporada el año pasado. Perdí a mi padre y a mi mejor amigo. Esta temporada, mentalmente, estoy de vuelta. He tenido una larga carrera y este será mi último año en el deporte. Quiero irme en grande”, expresó el atleta de Estados Unidos a un reportero al finalizar.

Clement fue el ganador de la final del evento en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde Culson se eliminó por una falsa salida.

El nuevo formato de la liga acumulará puntos por cada prueba, para sumarlos al final y otorgar ‘pases’ a la final del evento, donde se decidirá el campeonato en una sola carrera final. Anteriormente, el atleta iba sumando puntos por cada carrera y, al terminar, el más que tuviera era el mejor.

La próxima corrida del orgullo boricua será el 15 de junio en Oslo, Noruega.